Des participants de l'atelier. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 2e atelier du Forum régional de l’ASEAN (ARF) sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et d’autres instruments internationaux pour résoudre les problèmes maritimes émergents a débuté le matin du 13 novembre à Hanoï.

Cet événement de deux jours est co-présidé par le Vietnam, le Canada et l’Union européenne (UE). Il réunit une centaine d’officiels et spécialistes sur la gestion maritime venus de 20 membres du Forum régional de l’ASEAN (ARF – ASEAN Regional Forum).

L’ARF a été fondé en 1994 dans le but d’instaurer la confiance et de renforcer le dialogue dans la région, avec le rôle central de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Le Forum réunit actuellement 27 pays et organisations internationales. Le Vietnam est l’un des membres fondateurs.

Le premier atelier de l’ARF sur la mise en œuvre de la CNUDM et d’autres instruments internationaux pour résoudre les problèmes maritimes émergents a été organisé en février 2019 dans la ville de Nha Trang, province vietnamienne de Khanh Hoa.

Ce 2e atelier à Hanoï comprend quatre séances consacrées aux défis de sécurité traditionnels liés à la mer, aux problèmes émergents dans la conservation et l’utilisation durable des ressources marines, aux changements climatiques et au droit de la mer. Les débats portent également sur la coopération internationale et régionale, le renforcement de la coordination entre les forums et les mécanismes sur la mer de l’ASEAN…

Les participants se concentrent sur la recherche de mesures pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la CNUDM et d’autres instruments internationaux. Ils partagent des expériences dans la résolution des différends et des problèmes émergents et avancent des recommandations pour consolider la coopération entre les nations. -VNA