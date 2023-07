Atelier intitulé « Étude comparative de la loi sur la garantie de l'intégrité, de l’ouverture, de la transparence et de la responsabilité dans les activités judiciaires dans certains pays et recommandations pour le Vietnam ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 4 juillet, la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le ministère de la Justice du Vietnam, l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont organisé conjointement un atelier intitulé « Étude comparative de la loi sur la garantie de l'intégrité, de l’ouverture, de la transparence et de la responsabilité dans les activités judiciaires dans certains pays et recommandations pour le Vietnam ».



Lors de l’événement, Nguyen Thanh Hai, chef adjoint de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, a souligné que le Parti et l'État vietnamiens accordaient une attention particulière à l'intégrité, à l'ouverture, à la transparence et à la responsabilité, ainsi qu'au renforcement du contrôle du pouvoir dans l'organisation et les activités de l'appareil d'État, les considérant comme une solution importante contre la corruption et les pratiques malsaines.



Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que le Vietnam avait fait d'importants progrès dans l’édification d'un État de droit, la lutte contre la corruption et l'amélioration de son système judiciaire.



Lors de l’atelier, les participants ont également proposé des recommandations pour améliorer la qualité de la formation judiciaire au Vietnam.-VNA