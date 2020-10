Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à la réunion de mettre en œuvre des mesures visant à faire face aux conséquences causées par crues survenues au Centre. Photo : VNA



Hanoï, 19 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux forces d'être prêtes aux opérations de sauvetage pour assurer la sécurité des populations face aux crues historiques.

Ce lundi 19 octobre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé la réunion de la Permanence du gouvernement pour mettre en œuvre des mesures visant à faire face aux conséquences causées par crues survenues au Centre.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, du 6 au 12 octobre, des localités du Centre, de Nghe An à Quang Ngai ont été continuellement touchées par de grandes crues. Les régions montagneuses ont souffert de nombreux glissements de terrain.

Il s'agit des catastrophes naturelles les plus graves frappant le Centre. Plus de 260.000 familles avec un million de personnes dans six provinces de Quang Binh à Quang Nam ont été touchées par les crues. Quang Binh, la localité la plus touchée, compte plus de 85.860 familles inondées, même jusqu'à 2-3 m sous l’eau.



Le 19 octobre, à 17 heures, 127 personnes étaient mortes et portées disparues. Des ouvrages d’infrastructure, des digues, des barrages, des ouvrages hydrauliques... sont fortement endommagés.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre a déclaré que les crues historiques au Centre avaient un impact considérable sur la vie humaine et les biens. Il partage la perte avec les populations du Centre, en particulier les gens morts ainsi que les fonctionnaires, les soldats et les journalistes décédés dans l'exercice de leur fonction. Il a grandement apprécié la participation active et rapide des forces à la protection des biens et de la vie des habitants.

A cette occasion, il a exigé au secteur des ressources naturelles et de l'environnement, en particulier le secteur de l'hydrométéorologie, de faire mieux en matière de prévisions pour avoir un scénario flexible face aux pluies et aux crues.

Il a également demandé de se concentrer sur la garantie de la sécurité des lacs et des barrages.



Le chef du gouvernement a approuvé la proposition d’octroyer dans l’immédiat à chaque localité sinistrée 1.000 tonnes de riz et l’octroi aux provinces de Quang Nam, Thua Thien - Hue, Quang Tri, Quang Binh, Ha Tinh, chacune d’une somme d’assistance de 100 milliards de dongs. - VNA