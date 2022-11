Panorama de la séance d'interpellations du ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 13e journée de travail de la 4e session de l’Assemblée nationale a eu lieu vendredi 4 novembre à Hanoï. Elle a été consacrée aux interpellations sur les secteurs de l’information et de la communication et de l’intérieur.



Les séances ont été retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV), la Voix du Vietnam (VOV) et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.



Vendredi matin, le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi, a continué à répondre à des questions de députés sur son secteur. Le vice-Premier ministre Le Van Thanh, au nom du Premier ministre, a donné des explications sur certains problèmes sur ce sujet.



Ensuite, de nombreux députés ont posé des questions au ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung. Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a donné des réponses et explications sur les contenus relatifs à son ministère.



Les questions ont porté, entre autres, sur l’application des technologies de l’information dans la gestion publique, l’édification du gouvernement électronique, la formation de ressources humaines pour le secteur des technologies de l’information, la construction de la base de données nationale sur la population, le développement des infrastructures de télécommunications dans les zones montagneuses et frontalières…



Vendredi après-midi, le ministre de l’Information et de la Communication a continué à répondre à des questions de députés. Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné des explications sur certains problèmes.



Toujours vendredi après-midi, la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, a répondu à des questions de députés sur son secteur. Le ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Kim Son, a donné des réponses et explications sur les problèmes liés à son secteur.



Les questions ont concerné, entre autres, la restructuration d’agences publiques non commerciales, la réforme de la politique salariale pour les cadres, fonctionnaires et agents publics, l’amélioration de qualité des fonctionnaires…



Samedi 5 novembre, les députés continueront de poser des questions sur l’intérieur et l’inspection. Le Premier ministre Pham Minh Chinh clarifiera certains problèmes et répondra à des questions. Les séances seront retransmises en direct sur la télévision et la radio.-VNA