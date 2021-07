Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Nguyên Xuân Phuc, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat, président vietnamien pour le mandat 2016-2021 (depuis avril 2021), député de la 15e Assemblée nationale (AN), a été élu président vietnamien pour le mandat 2021-2026, par vote à bulletin secret, avec 483/483 des voix des députés présents (soit 96,79% du nombre total des députés), lors de la séance de travail de la première session de la 15e AN, tenu lundi matin 26 juillet à Hanoi.



L’AN a approuvé la résolution d’élire Nguyên Xuân Phuc au poste de président vietnamien pour le mandat 2021-2026. Cette résolution est entrée en vigueur depuis l’adoption par l’AN.

Photo : VNA





Nguyên Xuân Phuc est né en 1955 dans la province de Quang Nam au Centre. Il est membre du Bureau politique des 11e, 12e, 13e mandats, et membre du Comité central du Parti des 10e, 11e, 12e, 13e mandats. Il est député des 11e, 13e, 14e et 15e AN. -VNA