Des députés discutent en groupes. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 7e journée de travail de la 8e session de l’Assemblée nationale a eu lieu le 29 octobre.



Mardi matin, les députés ont écouté des rapports sur le projet de loi concernant l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale. Des rapports sur le projet de résolution concernant l’absence expérimentale des Conseils populaires dans les quartiers des arrondissements de Hanoï ont également été présentés. Les députés ont ensuite discuté en groupes de ces projets de loi et de résolution.



Mardi après-midi, les députés ont écouté des rapports sur les projets de loi concernant l’amendement et le complément de l’article 3 de la loi sur la gestion et l’utilisation des armes, des engins explosifs et d’autres outils ; l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur l’immigration, l’émigration, les transits et les séjours des étrangers au Vietnam. Ils ont ensuite discuté en groupes de ces projets de loi.



Mercredi 30 octobre, les députés se réuniront en séance plénière pour discuter de questions socio-économiques et budgétaires en 2019 et des orientations pour 2020. La séance sera retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV1), la Voix du Vietnam (VOV1) et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale. -VNA