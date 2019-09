Top 10 des plateformes de commerce électronique les plus visitées au 2e trimestre 2019 en Asie du Sud-Est.

Hanoi (VNA) - Un rapport du groupe iPrice vient de classer les 10 principales plateformes de commerce électronique ayant enregistré le plus grand nombre de visites en Asie du Sud-Est, dont la moitié sont des entreprises vietnamiennes à savoir Tiki, Sendo, The Gioi Di Dong, Dien May Xanh et FPT Shop.



Les cinq noms restants sont Lazada, Shopee et trois startups indonésiennes: Tokopedia, Bukalapak et Blibli.



Cette présence d’entreprises vietnamiennes prouve le potentiel des sociétés nationales de même que l’envergure du marché du commerce électronique au Vietnam. Selon des prévisions de Google datées de 2018, le commerce électronique du Vietnam atteindra une croissance de 43% d'ici 2025 - le plus élevé en Asie du Sud-Est.



En particulier, ce rapport indique que la visite sur le site de Tiki a augmenté de 69% en seulement un an, passant de près de 20 millions de visites par mois à 33,7 millions - 6e rang en Asie du Sud-Est. Pour le marché intérieur, Tiki est également passé de la 4e position à la 2e en termes de nombre de visites.



En ce qui concerne la plateforme e-commerce Sendo, elle a enregistré plus de 28 millions de visites mensuelles au 2e trimestre de 2019, et se classe parmi les quatre premières sociétés nationales. Sendo n’est plus qu’à 300.000 visites mensuelles de moins que Lazada Vietnam. Il y a un an à peine, cet écart atteignait 16 millions.



Tiki se concentre sur le segment de la clientèle jeune, Sendo sur la clientèle provinciale. Actuellement, selon les informations fournies par Sendo, deux tiers de ses clients viennent des provinces.



Les trois autres entreprises vietnamiennes figurant dans le top 10 sont des sites Web spécialisés dans l'électronique. En particulier, c’est la première fois que Dien May Xanh et FPT Shop sont présents dans ce classement du groupe iPrice.

Le trafic total des 10 meilleures plateformes de l’e-commerce de chaque pays.



Ce rapport du groupe iPrice indique également que la visite sur les 10 principaux sites de commerce électronique au Vietnam au cours du 1er semestre a augmenté de 11% en glissement annuel. Ces données montrent que les plateformes de commerce électronique continuent de jouer un rôle important pour le commerce électronique au Vietnam, malgré la forte concurrence des réseaux sociaux et des applications mobiles.



Le Vietnam est également l’un des deux pays (avec l’Indonésie) qui a connu une augmentation des visites sur ses sites de commerce en ligne tandis que quatre autres pays que sont Thaïlande, Malaisie, Singapour et Philippines ont tous accusé une forte baisse. -CPV/VNA