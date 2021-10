Le Laos accélère la vaccination pour faire face à l'augmentation de nouveaux cas du COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère lao de la Santé, au cours des 24 dernières heures, le pays avait enregistré 508 nouveaux cas de COVID-19, dont 507 cas intracommunautaires. Ainsi, le nombre total d'infections au COVID-19 au Laos a atteint 28.540 cas, dont 26 décès.

Notamment, les infections récentes et les décès dus au COVID-19 au Laos ont touché pour la plupart les personnes non vaccinées et les personnes âgées souffrant de maladies sous-jacents.

Par conséquent, le Comité du Laos de la prévention et du contrôle du COVID-19 exhorte les personnes des groupes à haut risque à se rendre dans les établissements de santé pour se faire vacciner anti-COVID-19. Le ministère a affirmé que la vaccination était une mesure importante pour prévenir l'infection et réduire les symptômes graves.

Le même jour, le ministère malaisien de la Santé a mis à jour les données montrant que 89,7 % de la population adulte du pays a terminé la vaccination contre le COVID-19, soit environ 66 % de la population.



Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob, lors d'une conférence de presse tenue le 10 octobre, a annoncé la levée de l'interdiction de circulation interétatique à partir du 11 octobre. Cela signifie que tous les Malaisiens vaccinés peuvent voyager librement à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Actuellement, 70,4% des jeunes âgés de 12 à 17 ans en Malaisie ont reçu au moins une dose du vaccin anti-COVID-19. Les autorités malaisiennes s'attendent à ce qu'avec une couverture vaccinale large, le pays puisse assouplir en toute confiance les restrictions précédentes, étape par étape, et passer à la période de traiter le COVID-19 en tant qu’une maladie endémique. -VNA