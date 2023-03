Manama (VNA) - Le secrétaire général de l’Assemblée nationale du Vietnam, Bui Van Cuong, a prononcé un discours sur l’égalité des sexes dans les parlements lors de la session plénière de l’Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP) organisée lundi 13 mars (heure locale) à Manama, la capitale de Bahreïn.

Vue de la session plénière de l’Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP) à Manama, le 13 mars. Photo : VNA

Il a affirmé que la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens, comme énoncé dans la Constitution et les lois vietnamiennes.

L’Assemblée nationale du Vietnam a adopté de nombreuses lois importantes telles que la Loi sur l’égalité des sexes et la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires pour protéger et promouvoir l’autonomisation des femmes et encourager la participation des femmes aux activités politiques et socio-économiques. Les projets de loi soumis à la législature pour examen et approbation doivent tous avoir des évaluations d’impact sur le genre.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a fourni des conseils précis sur l’amélioration de la formation des compétences des candidates participant aux campagnes électorales, ainsi que des femmes députées de l’Assemblée nationale après leur élection. Cela a également sensibilisé le public au rôle des femmes à l’Assemblée nationale, a-t-il déclaré.

Les secrétaires généraux présents à l’événement ont été impressionnés par les chiffres montrant les progrès de l’égalité des sexes dans la législature vietnamienne ces dernières années, avec 24,2% de femmes députées sous la 13e législature (2011-2016), 27,31% sous la 14e législature (2016- 2021) et 30,26% sous la 15e législature (2021-2026).

L’Assemblée nationale du Vietnam se classe actuellement au 64e rang en termes de pourcentage de femmes députées selon les données mondiales sur les parlements nationaux de février 2023 publiées par l’Union interparlementaire (UIP).

Les délégués ont également été impressionnés par le fait que l’Assemblée nationale du Vietnam avait une femme présidente au cours de sa 14e législature, ainsi que par les activités de ses femmes députées.

Bui Van Cuong a suggéré que l’ASGP produise un rapport résumant l’expérience et les recommandations pendant que l’UIP adopte des résolutions, des rapports ou des déclarations concernant l’égalité des sexes dans les parlements. Sur cette base, les parlements s’engagent à des actions spécifiques de mise en œuvre.

Il a appelé à promouvoir la coopération et la collaboration interparlementaires entre les parlements des pays membres et les organisations des Nations unies et les forums internationaux sur les femmes afin de mieux protéger les droits des femmes. Les pays performants en matière d’égalité des sexes devraient renforcer leur partage d’expériences avec d’autres pays dans ce domaine.

L’UIP a été instamment priée d’améliorer la formation professionnelle des femmes parlementaires clés qui joueront plus tard un rôle essentiel dans la formation de leurs homologues dans leur propre pays.

La session plénière de l’ASGP s’est tenue dans le cadre de la 146e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-146), du 11 au 15 mars 2023 à Manama, à Bahreïn, dont le débat général est axé sur le thème "Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l’intolérance". – VNA