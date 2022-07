Photo : https://www.aseantoday.com/

Jakarta (VNA) - La deuxième réunion du groupe de travail conjoint sur l'huile de palme entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE) tenue fin juin s'inscrivait dans le cadre de l'engagement de la 23e conférence ministérielle ASEAN-UE pour relever les défis de la production durable d'huiles végétales par le biais d'un dialogue entre les États membres concernés de l'ASEAN et l'UE.

Étaient présents à la réunion des représentants de la Malaisie, de l'Indonésie, du Cambodge, des Philippines, de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos, ainsi que la Commission européenne (CE) et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Lors de la réunion, les participants ont discuté des tendances et défis liés au développement d'huiles végétales durables ; les perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale en huiles végétales et leur impact sur les hausses de prix et l'insécurité alimentaire. Ils ont également discuté de l'importance d'une compréhension mutuelle des défis économiques, sociaux et environnementaux qui affectent les huiles végétales afin de les aborder de manière globale et transparente.

Les participants ont convenu de discuter davantage des critères de durabilité par le biais d'initiatives telles que la recherche, des visioconférences, des échanges d'experts, ainsi que l’organisation de la troisième réunion du groupe de travail conjoint à Bruxelles (Belgique) au premier semestre 2023. -VNA