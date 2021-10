Le 24e Sommet de l'ASEAN+3. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Le Sommet de l'ASEAN+3 (comprenant les pays membres de l'ASEAN, la Chine, le Japon et la République de Corée), tenu en ligne le 27 octobre, a publié une déclaration présidentielle.

Cette déclaration a reconnu l'importance de l'ASEAN+3 dans le maintien et le renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement en Asie de l'Est ; réaffirmé son engagement à renforcer le dialogue et la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale et le traitement des problèmes de sécurité non traditionnels.

L'ASEAN a réaffirmé la valeur de la Vision commune du bloc sur l'Indo-Pacifique (AOIP), tout en encourageant la promotion de la coopération de l'ASEAN+3 dans les domaines prioritaires identifiés dans l'AOIP, tels que la coopération maritime, la connectivité, le développement durable, l'économie, etc. afin de rehausser la confiance et le respect mutuels, ainsi que de contribuer à la paix et à la prospérité dans la région.

Le Sommet a affirmé le rôle important de l'ASEAN+3 dans la réponse au COVID-19 ainsi que dans la promotion du rétablissement de la région après la pandémie.

Selon les statistiques, les échanges commerciaux entre l'ASEAN et trois pays partenaires ont atteint 875,1 milliards de dollars en 2020, représentant 32,9% du commerce total de l'ASEAN. Le montant total des investissements directs étrangers (IDE) de ces trois pays partenaires vers l'ASEAN s'est élevé à 22 milliards de dollars, soit 16,7 % du total des IDE vers l'ASEAN.



Le Sommet a également salué la signature du Partenariat régional économique global (RCEP) en novembre 2020 et a réaffirmé son engagement à accélérer les procédures dans chaque pays pour que l'accord entre en vigueur début janvier 2022.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang (au centre) assiste au 24e Sommet ASEAN-Chine tenu en ligne, à Pékin. Photo: Xinhua/VNA



Les dirigeants de l'ASEAN+3 ont souligné la nécessité d'identifier les défis et les opportunités alors que les économies régionales se préparent à la quatrième révolution industrielle comme outil pour promouvoir la reprise économique de l'ASEAN+3.



Ils ont réaffirmé leur engagement de mettre en œuvre les domaines prioritaires de la coopération dans la santé et souligné l'importance des échanges culturels et des échanges entre les peuples.

En outre, ils ont appelé le Myanmar à mettre en œuvre pleinement les engagements envers le consensus en 5 points obtenu lors de la réunion des dirigeants de l'ASEAN tenue le 24 avril. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien à une solution diplomatique et de dialogue pour une dénucléarisation complète et l'instauration d'une paix durable en péninsule coréenne.-VNA