La réunion non officielle des ministres des Affaires étrangères (AE) de dix pays membres de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La réunion non officielle des ministres des Affaires étrangères (AE) de dix pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'est terminée par la publication d'une déclaration du président.

Dans la déclaration, les ministres ont souligné la nécessité de la stabilité politique dans les États membres de l'ASEAN pour parvenir à une communauté pacifique, stable et prospère. Ils ont appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à s'abstenir d'inciter à la violence et à rechercher une solution pacifique, grâce à un dialogue constructif et à une réconciliation pratique dans l'intérêt de la population et de ses moyens de subsistance. À cet égard, ils ont exprimé la volonté de l'ASEAN d'aider le Myanmar de manière positive, pacifique et constructive.

La réunion a été organisée sous format virtuel en raison de l'évolution complexe de la pandémie de COVID-19, sous l'égide du Brunei, président de l'ASEAN 2021, avec le soutien des ministres des AE de l'Indonésie et de la Malaisie Retno Marsdi et Hishammuddin Hussein.

Des véhicules militaires patrouillent dans les rues de Mandalay, au Myanmar , le 3 février 2021. Photo: AFP/VNA

Lors de la réunion, le ministre malaisien Hishammuddin Hussein a appelé le Myanmar à examiner les négociations et à résoudre la crise politique pour éviter l'escalade du conflit.

Il a proposé à l'ASEAN de créer un groupe d'experts ayant des expériences électorales pour aider le pays à réduire les désaccords sur les récentes élections législatives. -VNA