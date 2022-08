Le nageur Vo Huynh Anh Khoa (gauche) remporte la première médaille d'or pour l'équipe de natation du Vietnam le 1er août. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Lors du 5e jour de compétition des Jeux d'Asie du Sud-Est pour handicapés 2022 (ASEAN Para Games) en Indonésie, les nageurs vietnamiens ont battu cinq records et remporté l’or.

Concrètement, le nageur Vo Huynh Anh Khoa a empoché sa 3e médaille d'or et battu le record des ASEAN Para Games au 50m papillon hommes (catégorie S8) avec un chrono de 30 sec 47.

Les nageuses Trinh Thi Bich Nhu et Vi Thi Hang ont battu les records des ASEAN Para Games au 50m papillon dames (catégorie S6) et au 100 m brasse dames (catégorie SB6), avec avec 42 sec 60 et 1 min 51 sec 77, respectivement. Elles ont décroché l’or dans ces épreuves.

Do Thanh Hai, lui aussi, a battu le record au 100m brasse masculin (catégorie SB5) avec 1 min 34 sec 12.

Dans l'épreuve de natation à relais, quatre nageurs que sont Vo Thanh Tung, Do Thanh Hai, Danh Hoa et Le Tien Dat, ont remporté l'or avec 20 points et battu le record des Jeux.

Outre ces cinq médailles d'or, le Vietnam en a décroché le 4 août huit autres, toujours en natation.

Jusqu'à jeudi matin, l'équipe vietnamienne de natation a ainsi remporté 23 médailles d'or, 19 d'argent et huit de bronze aux ASEAN Para Games 2022.

Les 11es ASEAN Para Games se déroulent du 30 juillet au 6 août en Indonésie. La délégation vietnamienne comprend 153 membres, dont 18 entraîneurs et 120 sportifs qui concourent dans huit disciplines, à savoir l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, le badminton, le tennis de table, les échecs, le judo et le tir à l'arc. -VNA