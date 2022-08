Le drapeau vietnamien dans le vent aux ASEAN Para Games 2022. Photo: VNA

Surakarta (VNA) – Après trois jours de compétitions des Jeux d'Asie du Sud-Est pour handicapés 2022 (ASEAN ParaGames 11) qui se tiennent à Surakarta (Indonésie), la délégation vietnamienne empoché 86 médailles, dont 31 d’or, 33 d’argent et 22 de bronze, se classant provisoirement au 3e rang dans le classement total, derrière l’Indonésie et la Thailande.

Les sportifs vietnamiens ont gagné le 3 août 6 médaille d’or dans les épreuves d’athlétisme et d’haltérophilie, 10 d’argent dans les épreuves d’athlétisme d’haltérophilie et de natation, ainsi que 8 de bronze dans les épreuves d’athlétisme, d’ahtérophilie et de tennis de table.

Avec 5 médailles d’or, 3 d’argent et 1 de bronze, les haltérophiles vietnamiens ont atteint l’objectif fixé à ces jeux.

Le powerlifter Nguyên Van Hung. Photo: VNA

Aux 11es ASEAN Para Games qui se déroulent du 30 juillet au 6 août à Surakarta, la délégation vise de 35 à 40 médailles d’or.

La délégation vietnamienne comprend 153 membres, dont 18 entraîneurs et 120 athlètes qui concourent dans huit épreuves, à savoir l’athlétisme, la natation, le powerlifting, le badminton, le tennis de table, les échecs, le judo et le tir à l’arc. -VNA