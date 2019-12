Jakarta (VNA) – Le Vietnam a assumé le rôle de président du Comité des représentants permanents auprès de l’ASEAN (CPR) lors de sa 16e réunion tenue le 13 décembre à Jakarta, en Indonésie.

Le chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, Trân Duc Binh. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, le secrétaire général de l’ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a félicité le CPR et ses groupes de travail d’avoir rédigé des documents pour les sommets de l’ASEAN et les réunions entre l’ASEAN et ses partenaires.Il a félicité le Vietnam pour la prise en charge de ce rôle et a affirmé que le Secrétariat de l’ASEAN va continuer de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et le CPR pour réaliser avec succès les programmes prioritaires sur le thème «Cohésif et réactif» pendant l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020.L’ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, Trân Duc Binh, a pour sa part salué la Thaïlande pour avoir dirigé et organisé des activités célébrant le 10e anniversaire de la fondation du CPR.Il a déclaré qu’en sa qualité de président de l’ASEAN 2020, le Vietnam va s’efforcer de renforcer davantage les liens entre l’ASEAN et ses partenaires, de sensibiliser activement le public au bloc régional et de présider le CPR, telles que la réunion des ambassadeurs du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), la réunion des ambassadeurs de l’ASEAN 3 et les réunions du Secrétariat de l’ASEAN sur le budget, l’appel d’offres et l’audit.L’année prochaine, le Vietnam présidera également des réunions entre le CPR et les pays partenaires pour examiner la coopération et les projets de documents pour le Sommet de l’ANASE et les conférences des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN dans le cadre de l’ASEAN 3, de l’EAS, du Comit3 de coordination sur la connectivité de l’ASEAN, le Conseil d’administration de l’Institut pour la paix et la réconciliation de l’ASEAN et le Conseil mixte du Centre ASEAN-Chine. – VNA