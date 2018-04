Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : internet



Singapour (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a participé, vendredi à Singapour, à la 17e réunion du Conseil de la Communauté Politique-Sécurité de l'ASEAN (APSC – ASEAN Political-Security Community) et à la 21e réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN (ACC – ASEAN Coordinating Council).



Lors de ces événements, Pham Binh Minh a appelé à renforcer la supervision afin d’assurer l’efficacité des activités de coopération et à identifier rapidement les difficultés pour trouver des solutions appropriées. Il a également insisté sur la nécessité de consolider la solidarité, la résilience et le rôle central de l’ASEAN sur la base du respect du droit international et des principes fondamentaux de l’ASEAN, de maintenir les mécanismes au service de l’instauration de la confiance afin de faire face aux défis.



Le vice-Premier ministre a en outre parlé du rôle de la communication pour aider les citoyens à mieux comprendre les avantages de la Communauté de l’ASEAN. Il a indiqué que le Vietnam poursuivait un projet national de communication sur la Communauté de l’ASEAN pour la période 2017-2020, avant d’apprécier l’initiative de Singapour sur l'établissement d’un réseau de villes intelligentes de l’ASEAN.



Lors de la 17e réunion du Conseil de l’APSC, les participants ont convenu de renforcer la coopération intégrale dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme, la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la traite humaine, ainsi que dans la cybersécurité, la sécurité et la sûreté nucléaire, l’aide humanitaire… Ils ont par ailleurs salué les efforts de l’ASEAN et de la Chine dans le lancement des négociations d’un code de conduite (COC) effectif en Mer Orientale.



Lors de la 21e réunion du Conseil de l’ACC, les ministres ont décidé d’améliorer les capacités du Secrétariat de l’ASEAN, de poursuivre les efforts pour réduire les écarts de développement au sein du bloc régional. Ils ont approuvé la nomination du Cambodgien Kung Phoak au poste de secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté socio-culturelle. Kung Phoak prendra ses nouvelles fonctions en octobre prochain.



L’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) a été fondée en 1967. Elle comprend actuellement 10 membres : Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Brunei, Singapour, Laos, Myanmar, Cambodge et Vietnam. -VNA