La conférence en ligne du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - La Conférence en ligne du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM WG) et celle élargie (ADSOM+ WG) ont eu lieu les 28 et 29 mars.

La délégation vietnamienne conduite par le colonel Pham Manh Thang, chef adjoint du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, y a participé.

L'ADSOM WG a examiné et discuté des projets de documents proposés par le Cambodge. Les participants ont discuté du projet de la Vision de Phnom Penh sur le rôle des agences de défense des pays de l'ASEAN dans le soutien au relèvement après la pandémie de COVID-19 et des déclarations conjointes de la réunion des ministres de la Défense des pays ASEAN (ADMM), de la réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+), de l'organisation d'une rencontre non officielle entre les ministres de la Défense de l'ASEAN et ceux d'autres pays en 2022.

La délégation au point de Hanoï. Photo: qdnd.vn



Lors de l'ADSOM+ WG, les participants ont mis à jour le plan de travail du cycle 4 des groupes d'experts de l'ADMM+ pour la période 2021-2023.

A cette occasion, le groupe d'experts de l'ADMM+ en maintien de la paix coprésidé par le Vietnam et le Japon a partagé l'initiative sur le cadre normatif de l'agenda femmes, paix et sécurité (WPS).

La délégation vietnamienne a participé activement à deux conférences et a apporté des idées constructives afin de garantir les intérêts du Vietnam, ainsi que de montrer son soutien à la décision du Cambodge, en tant que président de l'ADSOM WG et de l'ADSOM+ WG. -VNA