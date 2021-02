Photo d'illustration.



Hanoï (VNA) – En 2021, le Vietnam continuera à participer aux activités des groupes de travail de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) sur le changement climatique.

Selon le Bureau des hauts officiels vietnamiens chargés des questions environnementales dans le cadre de l’ASEAN (Bureau ASOEN Vietnam), le pays va participer pleinement aux réunions annuelles des hauts officiels de l'ASEAN sur l'environnement (ASOEN - ASEAN Senior Officials on the Environment).

Il va également contribuer à l’élaboration des documents de coopération de l'ASEAN qui devront être soumis aux autorités compétentes pour approbation en 2021.

En 2021, dans les domaines de coopération de l’ASOEN, le Vietnam compte promouvoir l'échange et le partage d'informations, de données, d'expériences. Il va s’employer à organiser avec succès la 11e Réunion du Groupe de travail de l'ASEAN sur le changement climatique, la 5e édition des Prix « ASEAN Environmentally Sustainable Cities » (Villes écologiquement durables de l'ASEAN) et la 4e édition des "Certificates of Recognition" (Certificats de reconnaissance des villes écologiquement durables de l’ASEAN).



Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Vo Tuan Nhan (gauche) s'exprime lors de la 31e réunion des hauts officiels de l’ ASEAN sur l’environnement. Photo: VNA

Nguyen Que Lam, directeur général adjoint de l'Administration vietnamienne des mers et des îles, a déclaré que le Vietnam soutenait fermement l'élaboration d’un Plan d'action de l'ASEAN sur la lutte contre les déchets plastiques marins.

En même temps, le Vietnam appelle les pays membres de l’ASEAN à s'attaquer aux autres problèmes environnementaux urgents, notamment la pollution de l’eau, la pollution atmosphérique transfrontière, le changement climatique…

Dans le contexte où les pays de la région et du monde font face à la pandémie de COVID-19, le Vietnam appelle également les pays membres de l'ASEAN à coopérer étroitement et à mobiliser des ressources pour enrayer progressivement la pandémie, à continuer de travailler ensemble pour résoudre les problèmes environnementaux dans la région. –VNA