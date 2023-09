Le président indonésie n Joko Widodo. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - S'exprimant lors de la séance plénière du 43e Sommet de l'ASEAN, tenu le 5 septembre à Jakarta, le président indonésien Joko Widodo a affirmé que la clé principale pour répondre aux défis mondiaux d'aujourd'hui était la solidarité et la centralité de l'ASEAN.



Il a souligné que l'orientation de l'ASEAN était très claire, à savoir devenir l'épicentre de la croissance mondiale. L'ASEAN nécessite également de nombreuses « ressources en capital » pour atteindre cet objectif. Toutefois, l’ASEAN doit être plus ciblée, plus audacieuse et agir plus rapidement.



En outre, selon Joko Widodo, l'ASEAN doit également avoir une stratégie à long terme adaptée et cohérente avec les attentes des populations, non seulement pour ces cinq prochaines années mais pour les 20 prochaines, avec la Vision 2045 dans le cadre de l’ASEAN Concord IV.



En tant que partie intégrante de la région Indo-Pacifique, l'ASEAN doit également déployer des efforts continus, en utilisant une approche inclusive grâce à la coopération entre le Secrétariat de l'ASEAN et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (PIF) et l'Association des pays riverains de l'océan Indien (IORA), ainsi qu'une approche économique et un développement à travers le Forum Indo-Pacifique de l'ASEAN (AIPF) pour avoir un impact sur les populations dans et hors de la région.



Concernant la question du Myanmar, le président Joko Widodo a souligné que le plan de paix (également connu sous le nom de Consensus en 5 points) convenu par les dirigeants de l'ASEAN en avril 2021 restera la ligne directrice pour résoudre le conflit. -VNA