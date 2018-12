Hanoï (VNA) – La Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique a publié lundi le 10 décembre les décisions d'ouvrir une instruction et d’arrêter Truong Van Tuyen, ancien directeur général et Pham Thanh Son, vice-directeur général de la Compagnie générale de l'industrie navale du Vietnam, Vinashin, pour effectuer des enquêtes sur l’abus de fonctions et de pouvoirs pour usurper des biens.

Ces décisions visent à réaliser la direction du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption et des dirigeants du ministère de la Sécurité publique. La Police d’investigation a élargi l’examen de l’affaire d’abus de fonctions et de pouvoirs pour usurper des biens survenue au sein de Vinashin.

Selon l’enquête, Truong Van Tuyen et Pham Thanh Son avaient signé une décision permettant d’envoyer illégalement d’argent à Ocean Bank par l’intermédiaire du groupe Vinashin (aujourd’hui Compagnie générale de l’industrie navale). Ces deux personnes et Tran Duc Tinh, comptable en chef de Vinashin, ont usurpé 105 milliards de dongs d’intérêts de Ocean Bank.

Le 6 décembre, la Police d’investigation avait rendu publique des décisions sur la mise en instruction, l’arrestation de Truong Van Tuyen et Pham Thanh Son et les perquisitions à leurs domiciles. Ces décisions ont été ratifiées par le Parquet populaire suprême.

L'enquête se poursuit. -VNA