L'équipe vietnamienne à la position de départ. Photo: VNA



Moscou, 25 août (VNA) – Le 24 août, l'équipe vietnamienne s'est classée quatrième derrière de grands rivaux de Chine, du Kazakhstan et d'Azerbaïdjan dans le groupe 2 des demi-finales de l'épreuve "Tank Biathlon" des Jeux militaires internationaux 2022 (Army Games) en cours en Russie.

C'était la première fois que l'équipe de chars de l'Armée populaire du Vietnam se qualifiait pour les demi-finales dans cette épreuve.

L'équipe vietnamienne en compétition. Photo: VNA



Dans cette compétition, l'équipe nationale a terminé la course en 2 heures 10 minutes et marqué les 19 des 24 cibles. La Chine a terminé première, suivie du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan. Les trois équipes ont abattu 16 cibles.

Répondant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a affirmé que la participation du Vietnam démontrait l'étroite coopération avec la Russie dans tous les domaines, en particulier dans la sécurité et la défense, dans le contexte de la célébration du 10e anniversaire du partenariat stratégique intégral entre les deux pays et aussi l'intégration internationale de l'armée vietnamienne. -VNA