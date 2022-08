Le Vietnam devient le 3e plus important pays exportateur de produits aquatiques à ce jour. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Préparer les repas chez soi, diversifier son alimentation, opter pour des aliments plus sains et plus nutritifs, se tourner vers des produits aquatiques issus de cultures durables assurant une bonne traçabilité. C’est ce que les experts prévoient et font remarquer aux aquaculteurs en ce qui concerne les changements d’habitude des consommateurs.

Le 24 août a eu lieu un colloque ayant pour thème "Besoins et tendances des marchés aquatiques post-COVID-19", organisé à Hô Chi Minh-Ville par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), dans le cadre de l’exposition internationale Vietfish 2022.



À cette occasion, Hô Quôc Luc, ancien président de la VASEP, et président du Conseil d’administration de l’entreprise Fimex Vietnam, a commencé par rappeler le contexte de l’import-export des crevettes, occupé par quelques géants spécialisés dans la production et la transformation de ce produit dont l’Équateur, l’Inde, la Thaïlande et le Vietnam, en estimant que l’ordre de ce "top" avait été bouleversé par le passage du COVID-19.



Selon lui, la production moyenne de crevettes dans le monde s’élève à environ 5 millions de tonnes chaque année. Depuis quatre ans, le volume de crevettes de l’Équateur monte au premier rang, suivi par l’Inde. "Néanmoins, quant au niveau de professionnalisation, le Vietnam figure parmi le top des pays en termes de qualité des crevettes", a déclaré M. Luc.



"À ce jour, les crevettes vietnamiennes représentent une part importante sur les marchés japonais, anglais, australien et sud-coréen", a-t-il indiqué. "La tendance à la consommation de crevettes après le COVID-19 s’identifiera par les utilités intégrées des crevettes ou à base de crevettes et la diversification d’emballages", a-t-il estimé. D’ajouter que le Vietnam reste actuellement le 3e pays exportateur de crevettes du monde, avec 970 mille tonnes en 2021.



Afin de dominer le marché mondial des crevettes, selon M. Luc, les six puissances que sont l’Équateur, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande et la Chine, avaient fait des efforts drastiques pour élaborer des plans d’action et de concurrence en fonction des moments et des stratégies adaptées aux marchés ciblés. "Côté Vietnamien, les crevettes pères et mères se prouvent excellentes pour pouvoir développer les crevettes commerciales. Et pour réussir, il est primordial commencer par soigner au mieux les races et variétés de crevettes", a-t-il estimé.



Préparatifs post-épidémiques

Colloque sur les tendances des produits aquatiques après le COVID-19, le 24 août dans la mégapole du Sud. Photo : CVN



Depuis plus de vingt ans, le Vietnam ne cesse d’augmenter ses exportations de produits aquatiques, jusqu’à devenir aujourd’hui le 3e plus important pays exportateur au monde.



La valeur des exportations de produits aquatiques du Vietnam est passé de 1,8 milliards d’USD en 2000 à 8,9 milliards d’USD en 2021. La part des produits aquatiques d’élevage y représente 5,5 milliards d’USD, et celle de ceux exploités, 3,4 milliards d’USD. En particulier, chaque année, rien que la vente de crevettes rapporte entre 3,8 et 4 milliards d’USD au Vietnam, auxquels s’ajoutent entre 1,8 et 2 milliards pour le pangasius.



Les produits aquatiques du Vietnam sont présents à ce jour sur plus de 160 marchés mondiaux, et les cinq marchés les plus importants du Vietnam, que sontles États-Unis, l’Union européenne, le Japon, la République coréenne et la Chine,représentent entre 70 et 72% de la valeur totale des exportations de crevettes du Vietnam. "Ces dernières années, les États-Unis et la Chine étaient capables de manipuler lestendances d’exportation de produits aquatiques du Vietnam alors que les marchés japonais et sud-coréens sont restés stables en termes de volume", a indiqué Lê Hang, directrice adjointe de communication de la VASEP.



Selon elle, ces cinq dernières années, le Vietnam a notamment remarqué une participation active de différents pays signataires des accords de libre-échange avec le Vietnam comme les États-Unis, l’Australie et le Canada, dans leurs commandes de produits aquatiques vietnamiens. Au cours des sept premiers mois de 2022, la valeur des exportations de produits aquatiques du Vietnam s’est établie à 6,7 milliards d’USD, en croissance de 40% par rapport à la même période de l’an dernier, toujours selon la VASEP, en raison des forts besoins des pays européens et des États-Unis.



En dehors des crevettes, selon cette représentante de la VASEP, les exportations de pangasius auraient dû augmenter beaucoup. De plus, elle a estimé que les ventes de certains produits aquatiques stagneront à cause de l’inflation. Concernant les importations de produits aquatiques, les produits de haute valeur comme les crevettes et le saumon sont les plus consommés. En 2021, le monde a consommé environ 162 milliards d’USD de produits aquatiques. "Il est prévu que ce chiffre augmente encore de plus de 2 milliards d’USD en 2022", a-t-elle estimé.



Après l’ouverture desfrontières, les besoins en produits aquatiques des États-Unis augmentent à nouveau. Néanmoins, en raison de l’inflation, selon cette experte, la tendance à la consommation de produits aquatiques devrait changer. De même pour l’Union européenne, les importations de produits aquatiques rebondissent après deux ans de crise sanitaire. Exception faite de l’Allemagne, les pays européens ont vu leurs volumes d’importations de produits aquatiques croitre de 10% à 20% ces cinq dernières années.



"Les habitudes de consommation post-épidémiques poseront un certain défi pour les exportateurs. Ceux-ci seront obligés de se focaliser davantage sur les opportunités des marchés émergents et la capacité à intervenir dans ces marchés", a souligné l'experte de la VASEP. "Néanmoins, en comparaison à d'autres produits, les aliments, dont les produits aquatiques, ont été les plus consommés pendant la pandémie. Depuis lors, la recherche de produits sains et la consommation à domicile étaient en vogue lorsque les restaurants ont fermé leurs portes. Et la tendance à la préparation de repas à la maison persistera ces prochaines années", a-t-elle estimé en recommandant aux entreprises de se renseigner sur les nouvelles tendances pour poursuivre une bonne voie de croissance à l'avenir. - CVN/VNA

