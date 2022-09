L'ambassadeur Vu Quang Minh (premier à droite) remet des dons à la partie allemande et à des représentants du Comité central de la Croix-rouge vietnamienne. Photo: VNA



Berlin (VNA) – En l’honneur de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre), du 47e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne (23 septembre) et du 32e du Jour de l'Unité allemande (3 octobre), l’ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé un banquet dans la soirée du 17 septembre.



A cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a remercié le peuple allemand pour ses sentiments et soutiens accordés au Vietnam pendant la lutte d’hier pour la libération nationale comme pendant le processus de développement national d’aujourd’hui.



Le Vietnam continuera à faire de son mieux en tant que partenaire fiable et responsable, attachant toujours de l'importance à sa coopération et son amitié avec l'Allemagne et promouvant le partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-il déclaré.



Auparavant, par la même occasion, l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Allemagne ont organisé avec succès un tournoi de golf d’amitié Vietnam-Allemagne, avec la participation de 120 golfeurs vietnamiens, allemands et d’amis d’autres pays.

A cette occasion, l'ambassadeur Vu Quang Minh a remis des dons d’une valeur totale de 6.000 euros (collectés auprès de donateurs et golfeurs) à la partie allemande et à des représentants du Comité central de la Croix-rouge vietnamienne pour soutenir des activités caritatives en Allemagne et au Vietnam.-VNA