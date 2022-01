Le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, s'entretient avec le secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith, en juin 2021. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh, accompagné d'une délégation de haut niveau du gouvernement lao, effectuera du 8 au 10 janvier une visite officielle au Vietnam.

Il s'agira de la première visite au Vietnam du Premier ministre du Laos, Phankham Viphavanh, en ses nouvelles qualités. Il s’agira également de la première visite d'un haut dirigeant étranger au Vietnam en 2022.

La visite sera une illustration de la détermination des hauts dirigeants des deux pays à approfondir les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos et à mettre en œuvre efficacement la déclaration commune Vietnam-Laos de juin 2021.

Elle sera également le premier événement significatif dans le cadre de l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam - Laos, Laos - Vietnam, afin de resserrer les relations spéciales entre les deux pays dans le contexte où la situation régionale et mondiale devient de plus en plus complexe.

Malgré les difficultés et défis dus à l’épidémie de COVID-19 en 2021, les deux pays ont toujours entretenus leurs bonnes relations dans de nombreux domaines, dont la politique, l’économie, l’éducation, la réponse au COVID-19, la défense et la sécurité, ainsi que leur collaboration étroite au sein de nombre de forums…

2022 est une année importante pour la coopération entre les deux pays. Les dirigeants des deux pays ont convenu d'organiser conjointement l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam – Laos, Laos – Vietnam. De nombreuses activités pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, sont prévues.

Ces célébrations seront une bonne occasion de sensibiliser les jeunes générations des deux pays à la grande amitié bilatérale et la rendre de plus en plus fructueuse. -VNA