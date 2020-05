Le pont du dragon à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Lors de la 14e réunion du Conseil populaire de la ville centrale de Da Nang du IXe mandat, les délégués ont discuté et approuvé vendredi matin plusieurs contenus importants dont l'ajustement de la planification globale de la ville jusqu'en 2030, vision pour 2045.

Prenant la parole à cette occasion, le président du Conseil populaire de la ville de Da Nang Nguyen Nho Trung a souligné que les participants doivent discuter attentivement des contenus ajustés en clarifiant les sphères et principes d'ajustement et les orientations de la résolution N° 43-NQ/TW du Bureau politique datée du 24 janvier 2019 sur la construction et le développement de la ville de Da Nang jusqu'en 2030, vision pour 2045.

En outre, ils doivent donner leurs points de vue sur le règlement des problèmes existants, évaluer les impacts sociaux, analyser et clarifier le synchronisme pour assurer les intérêts légitimes de la population et des entreprises, ainsi que la qualité du projet.

Selon le président du Conseil populaire municipal, il est nécessaire de bien gérer et mettre en œuvre le projet pour créer le développement durable pour la ville dans les temps à venir.

Selon Tran Dinh Hong, représentant du district de Hoa Vang, ville de Da Nang, la vision et l'objectif du projet sont convenables aux objectifs de développement de Da Nang dans la résolution N° 43-NQ/TW du Bureau politique. Il a également proposé à aménager l'usage du foncier conformément à la loi foncière.

D'après Vo Van Thuong, représentant du district de Hai Chau, il faut discuter des solutions pour assurer l'efficacité dans la mise en œuvre du projet, régler complètement des problèmes existants concernant les infrastructures urbaines tels que la garantie de la sécurité de ressources en eau, le traitement des déchets, la protection de l'environnement, etc.

Certains délégués ont indiqué que ce projet nécessitera un gros fonds d'investissement. Ainsi, il faut renforcer l'attrait des investissements.

A cette occasion, tous les participants ont convenu d'approuver ce projet, lequel sera soumis au ministère de la Construction et puis au Premier ministre.

En outre, ils ont examiné plusieurs problèmes importants comme la politique d'investissement pour les projets d'investissement public du groupe B, l'entrée gratuite de sites touristiques, le soutien des populations démunies à cause du COVID-19, etc.

Située au centre du Vietnam, la ville de Da Nang est une destination prisée par les touristes vietnamiens comme étrangers en raison de ses belles plages, de sa gastronomie, de son climat mais aussi de l'hospitalité de sa population.

Elle abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts des cinq éléments ou Ngu Hanh Son, la péninsule de Son Tra, la zone touristique des Ba Na Hills, etc. Elle offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l'ancienne cité de Hoi An, patrimoines culturels mondiaux.

La ville a une superficie de 1.256,53 km² comprenant six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoang Sa. Sa population est de 1.029.000 personnes.

La ville centrale de Da Nang est également connue comme une ville agréable à vivre en raison de sa tranquillité et de sa propreté. Elle a toujours gardé le rang le plus élevé en termes de développement économique. Da Nang a maintenu une bonne sécurité, avec pas de mendiants ni de toxicomanes, et peu d'embouteillages.

Par ailleurs, Da Nang s'est imposé comme l'une des destinations d'investissement les plus potentielles du Centre. La ville encourage et privilégie les projets dans plusieurs secteurs. Elle cherche aussi à attirer davantage d'investisseurs étrangers venus du Japon, de République de Corée, des Etats-Unis, d'Australie et d'Europe, etc. -VNA