Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a récemment signé la décision No 368/QD-TTg approuvant la Stratégie financière à l'horizon 2030.

Les objectifs et tâches précis de la Stratégie consistent à garantir des ressources financières et budgétaires pour contribuer à la réalisation des objectifs et tâches de développement socio-économique ainsi que garantir la sécurité et la défense nationale.

Plus précisément, le taux de mobilisation pour le budget de l'État n'est pas inférieur à 16% du PIB en moyenne au cours de la période 2021 - 2025 et à environ 16-17% pour la période 2026 - 2030.

Au cours de la période 2021 - 2025, le plafond annuel de la dette publique ne dépasse pas 60% du PIB, celui de la dette du gouvernement, pas 50% du PIB et celui la dette étrangère, pas 50% du PIB. En 2030, les chiffres sont respectivement 60%, 50 % et 45 % du PIB.

La décision stipule le développement d’un marché boursier stable fonctionnant de manière sûre et efficace ; le développement du marché de l'assurance pour répondre aux divers besoins d'assurance des organisations et des individus. La croissance moyenne du secteur de l'assurance au cours de la période 2021 - 2025 sera de 15 %/an, et sur la période 2026 - 2030 de 10%/an.

La décision fixe également l’objectif, d'ici 2025, d'achever la restructuration des entreprises publiques et d'ici 2030, de consolider et de développer des groupes économiques publics efficaces et de grande envergure.

Selon la décision, il faut continuer à innover et à perfectionner le mode de gestion et d'administration des prix selon le mécanisme du marché réglementé par l'État. D'ici 2025, il faut construire une base de données nationale complète sur les prix ; intensifier l'application des technologies de l'information et de la plateforme financière numérique et moderniser le système financier national.

La tâche suivante consiste à édifier un système intégré d'information sur la gestion fiscale public, transparent et efficace ; à édifier le modèle de douane numérique, de douane intelligente ; à former un Trésor numérique d'ici 2030 ; à accélérer l'application des technologies de l'information dans la gestion des réserves nationales, la gestion et la surveillance du marché boursier de manière plus moderne et plus efficace.

La décision décrit aussi trois percées stratégiques financières : intensifier le perfectionnement et l'amélioration de la qualité des institutions financières ; renouveler le mécanisme de décentralisation de la gestion et de l'allocation du budget de l'Etat ; restructurer le budget de l'État, développer un marché financier moderne, transparent et durable. -VNA