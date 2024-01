Photo: baochinhphu.vn



Quang Nam (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision n° 72/QD-TTg, approuvant la Planification de la province de Quang Nam pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050.



Selon la planification, Quang Nam s'efforce d'avoir un taux de croissance économique moyen supérieur à 8 %/an sur la période 2021-2030, un PIB par habitant de plus de 7.500 dollars. En outre, d’ici 2023, l'économie numérique représentera à hauteur d'environ 30% au PIB local...



S’agissant de la vision pour 2050, Quang Nam se développera de manière intégral, moderne et durable, s'efforcera de devenir une ville de ressort central et un important pôle touristique international…-VNA