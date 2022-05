Hanoi (VNA) - La 7e édition de la Semaine de la culture argentine se déroulera du 23 au 28 mai à Hanoï, placée sous l’auspice de l'ambassade d'Argentine au Vietnam, à l'occasion de la Journée de la Révolution de Mai (25 mai 1810) et de la Fête nationale de l'Argentine (9 juillet, 1816).

Hormis des spécialités de bœuf grillé, les clients pourront déguster des plats argentins typiques tels que fromage, fruits de mer, vin et fruits confis. Photo: dantri.com.vn

Le 23 mai, ce grand rendez-vous commencera avec le "Festival du bœuf et du vin argentins" au restaurant "Los Fuegos - Argentina Steak & Grill" (arrondissement de Tay Ho), dont le maître est le célèbre chef argentin Emilio Fusé.

Hormis des spécialités de bœuf grillé, les clients pourront déguster des plats argentins typiques tels que fromage, fruits de mer, vin et fruits confis.

Une cérémonie de célébration de la Fête nationale argentine aura lieu le 25 mai à la résidence de l'ambassade. Ce sera le 212e anniversaire de la Révolution de Mai, un moment charnière de la lutte pour la liberté de l'Argentine associé à la création de la Primera Junta (Premier Junte de gouvernement).



La Semaine de la culture argentine à Hanoï se clôturera par le Festival de tango et de cuisine argentine prévu de 18h à 23h le 28 mai sur l'esplanade de la statue Ly Thai To, arrondissement de Hoan Kiem. Tenu en plein air avec comme point culminant des performances et des cours d'initiation au tango par des membres de clubs de tango à Hanoï tels que "Tango Hanoi", "El Cielo Tango", ce festival promet d'attirer un public nombreux.

Des informations touristiques, des produits culinaires traditionnels de ce pays latino-américan comme vin, bœuf grillé, churros au dulce de leche, biscuit Saladix, thé Yerba Mate… seront aussi exposés dans le cadre de cet évènement. – CPV/VNA