Le Temple de la Littérature. Photo: vanmieu.gov.vn

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 15 novembre, le Centre d'activités culturelles et scientifiques Van Miêu - Quôc Tu Giam a organisé un séminaire scientifique intitulé "Préserver et valoriser la valeur patrimoniale de Van Mieu - Quoc Tu Giam sur la base de la technologie 4.0".

Le Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam) est l'un des sites historiques de Hanoï les plus fréquentés et les plus appréciés des touristes. Chaque année, cette relique attire des millions de visiteurs et applique activement la technologie pour préserver et promouvoir sa valeur.

Grâce à l'application de la technologie 4.0, le Temple de la Littérature peut créer un système d'assistant de voyage virtuel qui applique la technologie d'intelligence artificielle AI, des visites virtuelles 3D sur Internet et l'expérience des monuments avec la technologie de la réalité virtuelle (VR), en 360°, selon les experts.

Le vice-président de l'Association du patrimoine culturel du Vietnam, le professeur agrégé Dang Van Bai a affirmé qu'en appliquant la technologie numérique, l'éducation au patrimoine deviendra plus efficace.

Il a également suggéré d'appliquer la technologie de cartographie 3D lors de l'organisation de visites nocturnes au Temple de la littérature.

La technologie de l'espace artistique et la cartographie 3D au Temple de Van Mieu - Quoc Tu Giam.Photo: VNA

La technologie numérique crée des produits de réalité virtuelle, offrant aux visiteurs de nombreuses opportunités pour améliorer leurs connaissances.

Selon la directrice adjointe du Service de la culture et des sports de Hanoï, Pham Thi My Hoa, dans le contexte des évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19, Van Mieu - Quoc Tu en particulier, les musées et vestiges en général sont confrontés à de nombreux défis. Le développement des produits basés sur la technologie rend le fonctionnement des vestiges plus efficace, répondant mieux aux besoins des visiteurs. -VNA