Transformation de poissons pangasius pour l'exportation dans une usine dans la ville de Can Tho. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Département du Commerce des États-Unis (DOC) a publié la conclusion finale de la 16e période d'examen antidumping (Period of Review - POR16) sur les poissons pangasius importés du Vietnam du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.



Selon cette conclusion, le taux de droit antidumping pour les sociétés par actions Vinh Hoan et Nam Viet pour cette période d’examen est de 0 dollar/kg. Pour les autres producteurs et exportateurs vietnamiens, il reste inchangé, à 2,39 dollars/kg.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, il s’agit d’un résultat encourageant pour le secteur de l’aquaculture du Vietnam.



Actuellement, le DOC mène la POR17. Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce continue de travailler en étroite collaboration avec l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam, les exportateurs vietnamiens et la partie américaine pour traiter les problèmes concernés, assurer les droits et intérêts légitimes du Vietnam. -VNA