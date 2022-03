La chanson officielle des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) sous le titre « Soyons brillants » (Let’s shine en anglais) du compositeur Huy Tuân. Photo: webthethao.vn

Hanoi (VNA) – La chanson officielle des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) sous le titre « Soyons brillants » (Let’s shine en anglais), a été annoncée ce dimanche 20 mars.

La chanson du compositeur Huy Tuân montre clairement l'esprit héroïque et la fierté nationale de la culture et du peuple du Vietnam, et transmet un message de développement, de solidarité et de convivialité entre le Vietnam et ses amis internationaux, avec le slogan des 31e SEA Games - Pour une Asie du Sud-Est plus forte.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

Accueillant pour la deuxième fois ce plus grand rendez-vous sportif de la région d’Asie du Sud-Est, le pays fera le maximum pour apporter une fois de plus joie et fierté aux supporters. – VNA