Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) est surnommée la "ville des ponts". Parmi les ouvrages les plus importants enjambant la rivière Hàn figurent les ponts Dragon, Nguyên Van Trôi et Thuân Phuoc.



Le pont du Dragon

Le pont du Dragon. Photo: CVN

Le pont du Dragon, de 666 m de long et 37,5 m de large, a l’apparence d’un dragon qui s’élance vers la mer. Son coût s’élève à plus de 1.700 milliards de dôngs. Il comprend six voies pour les véhicules et deux pour les piétons. La construction de ce pont a commencé en juillet 2009 et s’est achevée après quatre ans de chantier.



La nuit, un système de 15.000 lampes à LED est allumé. À ce moment-là, le pont se métamorphose en dragon jaune plein de fierté. À 21h00 les soirs de week-ends et de jours fériés, les visiteurs se rassemblent des deux côtés du pont et dans la zone jouxtant la rivière Hàn pour voir la tête du dragon qui crache du feu, projette de l’eau et contempler également le changement de couleur des lampes à LED qui ont été scellées le long du dragon. Chaque performance dure trois minutes, suffisamment pour apporter des sensations agréables aux spectateurs.



Le pont Nguyên Van Trôi

Le pont Nguyên Van Trôi. Photo: CVN



C’est le plus ancien pont sur la rivière Hàn. Sa construction s’est achevée en 1965. Il fait 500 m de long et 10,5 m de large. Il a été rénové en 1978 et 1996. Particularité, le pont est exclusivement piéton, permettant ainsi aux touristes d’y flâner et d’y admirer le paysage et le panorama.



Le pont Thuân Phuoc

Le pont Thuân Phuoc. Photo: CVN



Pont à haubans le plus long du Vietnam, le pont Thuân Phuoc fait 2 km de long, 18 m de large et a été construit pendant six ans (2003-2009). Il représente près de 1.000 milliards de dôngs d’investissement. Il relie les arrondissements de Hai Châu et de Son Trà.



La nuit, le pont Thuân Phuoc se distingue par ses lumières scintillantes. Le système d’éclairage imite des feux d’artifice et des arcs-en-ciel en vue d’attirer l’attention des touristes.



Le pont Trân Thi Ly

Le pont Trân Thi Ly. Photo: CVN



Le pont Trân Thi Ly a l’image d’un voile au vent au-dessus de la rivière Hàn. Il fait 731 m de long et 34,5 m de large. Son coût s’élève à plus de 1.700 milliards de dôngs. L’ouvrage a été mis en chantier en avril 2010 et inauguré en mars 2013.



Là, les visiteurs peuvent admirer le paysage paisible de la rivière et un beau panorama de Dà Nang.



Le pont Tiên Son

Le pont Tiên Son. Photo: CVN

Construit entre 2002 et 2004 avec un budget de 150,3 milliards de dôngs provenant des aides publiques au développement (APD) du gouvernement japonais, le pont Tiên Son était autrefois connu sous le nom de pont Tuyên Son.

Il mesure 529 m de long et 25 m de large, et relie les arrondissements de Hai Châu et Ngu Hành Son.



Comparé aux autres ponts de la rivière Hàn, celui-ci est moins connu des touristes car il n’a pas d’architecture particulière et il est plutôt récent. Cependant, il joue un rôle très important dans le réseau d’axes routiers transasiatiques au sein du Couloir économique Est-Ouest. Il est en effet le pont principal pour le transport de marchandises vers le port de Tiên Sa, et vice versa. Il se démarque dans la "ville des ponts" qu’est Dà Nang.



Le pont tournant de la rivière Hàn

Le pont tournant de la rivière Hàn. Photo: CVN



Ce pont a été conçu par des experts et ingénieurs vietnamiens et fut construit entre 1998 et 2000.



Il fait près de 500 m de long, 12 m de large et relie les arrondissements de Hai Châu et Son Trà.



Quand l’horloge indique 01h00 du matin, le pont tourne lentement à 90 degrés et crée ainsi un chemin pour que les bateaux puissent passer.



À 02h00 du matin, il retourne à sa position initiale. Toutefois, les horaires peuvent changer le week-end.



Les ponts de la rivière Hàn jouent non seulement un rôle majeur pour la circulation des habitants locaux, mais contribue aussi au développement de l’économie et du tourisme de la ville. Lorsque l’on évoque Dà Nang, les gens pensent immédiatement à la rivière Hàn et personne n’oublie de penser à ses ponts modernes et originaux. – CVN/VNA