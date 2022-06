Des députés lors d'une séance de questions-réponses. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale a poursuivi le 9 juin la 14e journée de travail dans le cadre de sa 3e session, sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Dans la matinée, les députés ont continué d'écouter le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam Nguyen Thi Hong qui a répondu à des questions concernant le secteur bancaire et le ministre des Transports Nguyen Van The qui a clarifié des problèmes dans le domaine des transports. Dans l'après-midi, les députés ont continué d'écouter le ministre des Transports Nguyen Van The qui a expliqué des questions concernant ce secteur.

Les députés ont ensuite écouté le rapport du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh sur certaines questions préoccupant les députés et a répondu à leurs questions relatives à la mise en place et le perfectionnement de l'institution sur la gestion et l'utilisation de terre publique ; la décentralisation dans le traitement des procédures administratives ; les solutions du gouvernement pour surmonter les effets du changement climatique dans le delta du Mékong ; la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable de l'économie maritime…

Et puis, l'Assemblée nationale a écouté le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue qui a donné des conclusions sur les séances de questions-réponses.

Vendredi 10 juin, l'Assemblée nationale va débattre en séance plénière des projets de construction d'autoroutes, le projet de résolution sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la province de Khanh Hoa (Centre)… - VNA