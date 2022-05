Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien

Hanoï (VNA) - Les autorités compétentes ont donné la position et l'Assemblée nationale a voté une résolution sur l’arrêt de la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan au Centre. Ainsi, c’est l’arrêt pas la suppression de la construction de l'énergie nucléaire. Il n'y a pas de base pour abandonner la planification de l'énergie nucléaire.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a donné ces explications devant les opinions de députés sur l'abandon de la planification de la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan, dans le cadre d’une séance de travail ce lundi après-midi 30 mai de la 3e session de la 15e Assemblée nationale.

D'autre part, selon le ministre, ce site a été soigneusement étudié par les partenaires, le secteur de l'industrie et du commerce et d'autres secteurs connexes, qui ont confirmé que Ninh Thuan était un emplacement le plus approprié pour le développement de l'énergie nucléaire.

Il a souligné que l'énergie nucléaire était une question très importante que seules les autorités compétentes peuvent décider. A présent, le monde doit revenir au développement de l'énergie nucléaire afin de respecter leurs engagements pris lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques concernant le développement de l'énergie propre. Par conséquent, afin d'exploiter les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, un système électrique de base stable est nécessaire. Au Vietnam, l’électricité de base est l'énergie thermique ou l'hydroélectricité. Ces deux ressources électriques n’ont plus de conditions pour se développer. Donc, l’énergie nucléaire est évidemment la tendance inévitable.

Les États-Unis et l'Allemagne ont débuté il y a trois ans le processus de réduction de l'énergie nucléaire. Cependant, ces deux pays doivent édifier une feuille de route pour développer davantage l'énergie nucléaire comme base pour le développement, l'exploitation des énergies renouvelables, a-t-il précisé. -VNA