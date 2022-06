Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, lors de la séance d’interpellation mardi après-midi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 3e session, l’Assemblée nationale (AN) a approuvé mardi matin l'ajustement de l'ordre du jour de cette session et pris des décisions concernant le personnel.



Mardi après-midi, la première séance d’interpellation dans le cadre de la 3e session a eu lieu. Les députés ont posé des questions au ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan. Les ministres de l’Industrie et du Commerce, des Ressources naturelles et de l’Environnement ont donné des explications sur les problèmes liés à leurs ministères. La séance a été retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.



Les questions posées concernaient, entre autres, la stratégie pour le développement du secteur agricole à l'avenir, le développement de ressources humaines de qualité dans le secteur agricole, les prix des intrants agricoles, la congestion de produits agricoles destinés à l’exportation à des portes frontalières...



Mercredi 8 juin, les interpellations continueront et seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale. -VNA