La délégation du Consulat général du Cambodge travaille avec le dirigeant de la province d'An Giang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville conduite par le consul général Sok Dareth, a effectué une visite de travail dans la province d'An Giang (Sud).

Lors de la réception, le président du Comité populaire d'An Giang Nguyen Thanh Binh a présenté les potentiels de sa province dans les secteurs tels que l'agriculture, la santé, le tourisme, l'éducation et la formation. An Giang était prête à encourager ses investisseurs à accélérer les investissements au Cambodge, et à aider les provinces frontalières cambodgiennes à développer l'agriculture, le tourisme et le commerce, a déclaré Nguyen Thanh Binh.

La province continuera d'offrir des bourses d'étude aux étudiants cambodgiens suivant un cursus dans les universités d'An Giang, a-t-il ajouté.

En outre, il a souhaité que les entreprises cambodgiennes renforcent leurs investissements au Vietnam, à An Giang en particulier.

Nguyen Thanh Binh a demandé à la partie cambodgienne de créer des conditions favorables pour le Vietnam et la province dans la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge.

Pour sa part, Sok Dareth a affirmé que le Cambodge collaborerait étroitement avec le Vietnam dans la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes de soldats, ainsi que dans la lutte contre la criminalité telle que contrebande, traite d'êtres humains, complots de sabotage des forces hostiles. -VNA