An Giang (VNA) – Une délégation du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) dirigée par le vice-ministre Phung Duc Tiên a travaillé mercredi 23 février avec le Comité populaire de la province de An Giang (Sud) sur les résultats de la production agricole en 2021 et les tâches pour 2022.

En 2021, malgré l’épidémie de Covid-19, le secteur agricole, sylvicole et aquacole de An Giang a enregistré une croissance de 2,22%. La production aquacole totale de la province en 2021 est estimée à 520.000 tonnes, en baisse de 6.000 tonnes en glissement annuel. La province compte actuellement neuf établissements de production d’alevins de pangasius et 998 établissements d’élevage d’une superficie de 925 hectares.

La superficie totale de l’élevage commercial de pangasius a atteint plus de 1.230 hectares avec une production de 400.000 à 450.000 tonnes par an. La localité compte également 19 entreprises avec 21 usines de transformation de pangasius, représentant une capacité de traitement totale de plus de 323.000 tonnes par an.

Selon le Département de l’agriculture et du développement rural de la province de An Giang, la production halieutique locale en 2022 devrait atteindre environ 564.000 tonnes, dont 549.500 tonnes de produits aquatiques, en hausse de 7% en glissement annuel.

Son directeur Nguyên Sy Lâm a suggéré que le MADR conseille au gouvernement d’élaborer des mécanismes et des politiques spécifiques afin de développer l’agriculture dans le delta du Mékong en général et à An Giang en particulier dans l’esprit de la résolution n°120/NQ-CP du gouvernement en date du 17 novembre 2017.

Le MADR est invité à se coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour rechercher et anticiper la demande des marchés domestique et international pour les produits de pangasius, a-t-il ajouté.

Afin d’exploiter les avantages agricoles et de faire de l’agriculture une force motrice pour promouvoir le développement socio-économique de la province, le vice-ministre Phung Duc Tiên a demandé à An Giang d’accélérer le passage de la production agricole au développement de l’économie agricole, et d’encourager les entreprises à s’engager dans la création de coopératives, la construction d’usines de transformation, le développement de fermes agricoles à grande échelle, et l’application des hautes technologies. –VNA