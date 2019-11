La séance de travail de la Commission du commerce international du Parlement européen dans une entreprise d'An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Poursuivant sa visite de travail dans la province d’An Giang (Sud), la délégation de la Commission du commerce international du Parlement européen (PE), conduite par son vice-président Jan Zahradil, a visité samedi certaines entreprises de transformation et d’exportation des produits aquatiques dans cette localité.

Lors d’une rencontre avec la délégation, le vice-président du Comité populaire provincial Tran Anh Thu a présenté la situation de production agricole et de culture aquacole de sa province, avec des produits clés tels que le riz, le pangasius, des légumes, des fruits.

Jan Zahradil a exprimé son impression devant l’application des progrès scientifiques et techniques dans la production et la transformation de pangasius à l’export de la province d'An Giang en particulier et du Vietnam en général. Il a déclaré que la province vietnamienne avait beaucoup de potentiels pour exporter ses produits vers les marchés de l’Union européenne.

« Je suis prêt à agir en tant que passerelle et à aider les entreprises de transformation et d'exportation de pangasius d’An Giang à exposer et à présenter leurs produits de pangasius transformés aux foires et expositions européennes », a-t-il affirmé.

Tran Anh Thu a espéré que l'Union européenne continuera d'aider An Giang et les autres localités du delta du Mékong à lutter contre les changements climatiques, à prévenir les catastrophes naturelles et de soutenir la connectivité entre les entreprises d’An Giang et celles de l’Union européenne. -VNA