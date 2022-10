Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La troisième semaine de travail (31 octobre - 5 novembre) de la 4e session de la 15e Assemblée nationale portera sur de nombreux contenus importants, notamment les séances de questions-réponses se tiendront.

Les séances de questions-réponses auront lieu du 3 au 5 novembre, portant sur les domaines que sont la construction, les affaires intérieures, l'information et la communication et l'inspection. À la fin des séances de questions-réponses, le Premier ministre Pham Minh Chinh clarifiera les questions connexes et répondra aux questions des députés.

Les séances d’interpellations et de réponses aux interpellations seront diffusées en direct à la Télévision nationale du Vietnam et à la Radio la Voix du Vietnam.



L'Assemblée nationale discutera aussi de la mise en œuvre des politiques et des lois sur l'épargne et la lutte contre le gaspillage pour la période 2016-2021 et du projet de Loi foncière (amendé).

Au cours de la semaine de travail, les députés discuteront du projet de Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent (amendé) ; du projet de Loi sur les coopératives (amendé); du projet de Loi sur la protection civile ; du projet de Loi sur les prix (amendé); du projet de Résolution portant sur la promulgation du règlement des sessions de l'Assemblée Nationale (amendé). - VNA