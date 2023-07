Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu une rencontre avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar en marge de l' AMM-56 . Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a rencontré le 12 juillet ses homologues indien Subrahmanyam Jaishankar et australienne Penny Wong à l'occasion de leur participation à la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) à Jakarta.

En rencontrant le ministre indien, Bui Thanh Son a salué le soutien de l'Inde dans le maintien de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN.

Les deux ministres ont salué les développements solides dans les relations d'amitié traditionnelles et le Partenariat stratégique intégral, en particulier dans l'économie et le commerce. Les deux parties ont convenu d'organiser de manière efficace des activités d'échange de délégations de haut niveau, de mettre en œuvre les mécanismes de coopération existants, tels que la 18e réunion de la Commission mixte, et de se coordonner avec les pays de l'ASEAN pour revoir l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (AITIGA).

À cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a proposé aux deux pays d'envisager de promouvoir les négociations d'un accord économique et commercial bilatéral. Il a également demandé à l'Inde d'encourager les grandes entreprises à renforcer leurs investissements et à étendre leurs activités commerciales au Vietnam, notamment dans le développement des infrastructures de haute qualité, le secteur gazo-pétrolier et les énergies renouvelables.

Le ministre des AE Bui Thanh Son et son homologue australienne Penny Wong. Photo: VNA

En rencontrant la ministre australienne des AE Penny Wong, Bui Thanh Son a remercié le gouvernement australien d'avoir augmenté l'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam à 95,1 millions de dollars australiens pour l'exercice 2023-2024.

La ministre Penny Wong a convenu de promouvoir les projets de coopération, notamment l'amélioration des capacités du personnel diplomatique vietnamien.

Concernant la situation régionale et internationale, Penny Wong a réaffirmé le soutien de son pays au rôle central de l'ASEAN pour la stabilité de la région, ainsi qu'à la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale.

À cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité Penny Wong à effectuer une visite au Vietnam et à co-présider la 5e Conférence des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Australie. -VNA