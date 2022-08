Ouverture de l'AMM-55. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Au cours de la première journée de travail officielle de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-55) et des événements connexes au Cambodge, les chefs des diplomaties des pays de l’ASEAN ont convenu de proposer aux parties concernées de régler la question de la Mer Orientale par des moyens pacifiques sur la base des lois en vigueur.

Lors de la conférence de presse donnée le 3 août, le secrétaire d'État du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole de l'AMM-55, Kung Phoak, a déclaré qu'en ce qui concerne la question de la Mer Orientale, la conférence avait appelé les parties à la régler par des moyens pacifiques, en s'appuyant sur les principes et les lois reconnus, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, à promouvoir la mise en œuvre efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à conclure bientôt les négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Selon Kung Phoak, il est nécessaire que les parties concernées renforcent un environnement favorable et pacifique, créent des bases pour instaurer la confiance et promouvoir le règlement de cette question dans la mesure du possible. -VNA