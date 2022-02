La réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ( AMM Retreat) à Phnom Penh, Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Les contributions du Vietnam à la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat) ont été très diverses, se concentrant sur le renforcement de la solidarité de l'ASEAN, la promotion des progrès dans la construction de sa communauté, la reprise économique et le contrôle du Covid-19, le développement et l’approfondissement des relations extérieures de l'ASEAN.

C’est ce qu’a déclaré Vu Hô, chef de la SOM ASEAN Vietnam à cet événement, à la presse. Il a ajouté que la délégation vietnamienne conduite le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, a également fait des suggestions approfondies sur des questions complexes émergentes telles que la situation en Mer Orientale, au Myanmar et la concurrence entre les grandes puissances.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'un événement significatif car c’était la première réunion directe entre les ministres des AE de l'ASEAN après l'interruption due à l'épidémie de Covid-19. L'organisation réussie de cette activité à la fois démontre la détermination du président de l'ASEAN, le Cambodge et traduit la volonté commune de renouer des contacts étroits entre les ministres des AE de l'ASEAN, de maintenir des échanges approfondis sur les questions régionales et internationales.

Il a indiqué certains résultats obtenus de cette réunion : solidarité et consensus, flexibilité et créativité, vers une communauté ASEAN de paix, de stabilité, de développement durable, de sécurité et de prospérité.

Les ministres ont discuté franchement et sincèrement de tous les défis et défini des orientations de coopération, en vue de répondre avec succès aux défis, a-t-il précisé.

Ils ont conclu que la solidarité continue d'être un facteur clé dans les activités de l'ASEAN. Sur cette base et dans l'esprit du respect du droit, les pays doivent considérer la paix et la stabilité comme objectif, le dialogue et la coopération comme outils, et travailler ensemble vers l'avenir, a-t-il dit.

Il a souligné qu'avec le succès de cette réunion, une nouvelle voie s'ouvre pour que la Communauté de l'ASEAN soit plus performante. -VNA