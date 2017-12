Ho Chi Minh-Ville. Photo : news.zing.vn



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a approuvé l’amendement du plan de développement de la région de Ho Chi Minh-Ville pour 2030, vision 2050.

L’objectif est de faire de la région de Ho Chi Minh-Ville une grande zone urbaine dynamique et durable, qui aura un rôle important en Asie du Sud-Est. La région ​deviendra un grand centre économique du Vietnam et même de l’Asie du Sud-Est, un pôle de commerce, finance, scien​ces ​e​t services​ mais aussi culturel, éducatif, de technologies et médical. La région sera développée de façon durable et adaptée aux changements climatiques. Ho Chi Minh-Ville sera le noyau de la région, un centre éconmique et multifonctionnelle moderne.

La région de Ho Chi Minh-Ville comprend la mégapole du Sud et sept provinces avoisinantes que sont Ba Ria-Vung Tau, Binh Duong, Binh Phuoc, Tay Ninh, Long An, Dong Nai et Tien Giang. La superficie totale de la région est d’environ 30.404 km². En 2030, la population totale serait de 24 ou 25 millions de personnes, dont 18-19 millions de citadins. La population active serait de 18-19 millions de personnes. -VNA