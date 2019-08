Le cours de formation sur le changement climatique et l’énergie durable destiné aux journalistes et rédacteurs du delta du Mékong. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Quelques 35 journalistes et rédacteurs du delta du Mékong participent du 22 au 24 août à un cours de formation sur le changement climatique et l’énergie durable.

Ce cours est organisé par le Centre de recherche régionale et urbain (CRUS) relevant de l'Union des associations des sciences et des technologies de Ho Chi Minh-Ville, l'Institut de recherche sur le changement climatique de l'Université de Can Tho, la Faculté de la communication et des médias de l’Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh-Ville, et l'Agence allemande de coopération au développement (GIZ).

Le cours présente aux participants quatre sujets liés au changement climatique, à l'énergie durable et aux activités journalistiques dans ce domaine. Il permet aux journalistes et rédacteurs d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences nécessaires pour pouvoir rédiger et éditer des articles de fond sur le changement climatique, l’énergie renouvelable et la protection de l'environnement.

En outre, les participants se rendront dans différentes zones du delta du Mékong pour explorer les politiques et programmes locaux visant à soutenir le développement des énergies renouvelables. –VNA