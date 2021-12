Une victime vietnamienne de l'agent orange/dioxine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Association des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine, en collaboration avec l'agence permanente du Comité de pilotage national chargé du règlement des conséquences des bombes et mines et des produits chimiques laissés par la guerre au Vietnam, et l’Académie médicale militaire, a organisé le 20 décembre un séminaire scientifique international sur les maladies et affections liées à l'exposition à l'agent orange.

La guerre est terminée depuis près d'un demi-siècle, mais les conséquences de l'agent orange sont toujours extrêmement lourdes. De nombreux enfants sont nés malformés et certains sont condamnés à une vie à l'état végétatif.

Pour améliorer l’efficacité des activités de traitement des maladies et affections liées à l'agent orange, le vice-ministre de la Santé, Nguyen Truong Son a suggéré d’améliorer les compétents des établissements d’accueil, de traitement et de soin des victimes et de renforcer la coopération internationale.

Photo: VNA

Il a également demandé d’édifier une base de données numérisée sur la situation de toutes les personnes contaminées par des produits chimiques toxiques pour favoriser les activités de traitements et de soin.

Lors du séminaire, les scientifiques participants ont recommandé d’accélérer la détoxification des lieux fortement contaminés par la dioxine, d’intensifier la coopération internationale dans la recherche scientifique et le règlement des conséquences des produits chimiques toxiques utilisés pendant la guerre. -VNA