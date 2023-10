Photo : congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Selon la feuille de route pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, à partir de 2024, le Vietnam commencera à gérer et à éliminer les hydrofluorocarbures (HFC), dans le but de réduire de 80% sa consommation à partir de 2045.



Le Vietnam met en œuvre de manière proactive les traités et accords auxquels il a adhéré, promulgue des politiques, des lois et des documents d'orientation détaillés pour déployer les engagements internationaux visant à améliorer l'efficacité de la gestion étatique sur le changement climatique et à protéger la couche d'ozone.

Le Département du changement climatique (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) a coordonné avec la Société vietnamienne des ingénieurs en réfrigération et climatisation (Vietnam society of refrigeration and air conditionning engineers) et l’Institut des sciences et technologies chaleur-froid (Institute of Science And Technology Heat-Cold) pour déployer des activités de formation pour les enseignants et le personnel des Instituts universitaires professionnels (IUP), des écoles professionnelles et des établissements de réparation et d’entretien d’équipements de réfrigération à travers le pays.



En outre, de nombreuses activités d'appui à la gestion de l'État ont été mises en œuvre telles que l’édification des normes pour l'évaluation des capacités, la certification des techniciens dans le domaine des services de maintenance de la climatisation...



Le Protocole de Montréal a vu le jour en 1987 et est entré en vigueur le 1er janvier 1989. Il s'agit d'un traité international conçu pour protéger la couche d'ozone en éliminant les activités qui produisent des déchets appauvrissant la couche d'ozone. À ce jour, ce protocole a été ratifié par 197 parties (196 États et l'Union européenne).



En ce qui concerne le Vietnam, le pays a ratifié ce protocole le 26 janvier 1994. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est chargé de la mise en oeuvre de ce protocole –VNA