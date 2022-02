Traitement pour une patiente de COVID-19 dans un hôpital de campagne à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les ressources humaines pour le secteur de la santé de Ho Chi Minh-Ville ont connu de nombreux changements en termes de quantité, de qualité et de structure. La densité de médecins de la ville est passée de 16 en 2016 à 20 pour 10.000 habitants, soit le double de l’objectif du pays.



C’est ce qu’a affirmé Tang Chi Thuong, directeur du Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, lors d’une rencontre avec des professeurs, professeurs associés et médecins exemplaires dans la formation des personnels de santé, le 21 février.



Selon le directeur du Service municipal de la santé, la densité de médecins pour 10.000 habitants de la ville est la plus élevée du pays, mais reste inférieure à celle des pays développés comme l’Australie (38 médecins/10 000 habitants), la Nouvelle-Zélande (34), la République de Corée et le Japon (25).



Le secteur de santé de la ville est confronté à un grand défi en matière de formation du personnel dans le contexte actuel compliqué. En particulier, la surcharge des hôpitaux, le manque de personnel de santé et de nombreuses conséquences ont été révélés pendant l’épidémie de COVID-19.

Rencontre avec des professeurs, professeurs associés et médecins exemplaires dans la formation des personnels de santé. Photo: VNA

Soulignant l’importance des soins de santé primaires notamment en cette période d’épidémie de COVID-19, le président du conseil de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville Tran Diep Tuan a estimé qu’il y avait peu de connexion et d’échange entre les recruteurs et le système de formation, ajoutant que si le système de santé passait une commande de personnels, le système d'éducation y répondrait.



S'exprimant lors de la rencontre, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai a déclaré que son Comité travaillerait avec le secteur de la santé pour analyser et chercher des solutions afin de régler les problèmes. -VNA