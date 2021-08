Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Les entreprises du secteur logistique doivent améliorer rapidement leur capacité dans le but de fournir des services professionnels et conformes aux normes internationales, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Quoc Khanh.

Selon le dernier classement de la Banque mondiale (BM) en matière d'indice de performance logistique (LPI), le Vietnam s'est hissé au 39e rang parmi les 160 pays répertoriés, soit un bond de 25 places par rapport à 2016. Il est également au 3e rang parmi les pays de l'ASEAN, a fait savoir Tran Quoc Khanh lors d'un colloque virtuel sur le développement de la logistique au Vietnam.

Selon lui, le nombre d'entreprises et la qualité des services logistiques augmentent de jour en jour.

En effet, le taux de croissance du secteur a atteint 14-16% ces dernières années, a indiqqué Mai Xuan Thieu, président de l’Association vietnamienne pour le développement du personnel de la logistique (VALOMA - Viet Nam Association for Logistics Manpower Development).

La logistique joue un rôle important pour les activités de production et de commerce du pays en aidant à assurer une fourniture opportune de matières premières, a déclaré Trân Thanh Hai, chef adjoint du Département d’impor-export du ministère l’Industrie et du Commerce.

Selon Lê Huy Hiêp, président de l’Association des entreprises du secteur logistique du Vietnam, ces derniers temps, la logistique du Vietnam a montré son rôle important dans la lutte contre la pandémie en assurant des activités de transport, de transfert et d'entreposage.

La qualité des services logistiques au Vietnam s'améliore. Photo: melodylogistics.com

Lors du colloque, les participants ont estimé que le secteur logistique devrait se concentrer sur le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins du marché dans le contexte d’intégration internationale.

En outre, il faut renforcer l'application des technologies de l'information et moderniser les méthodes de gestion et de fonctionnement pour réduire les coûts, améliorer la qualité et l'efficacité des services, s'adapter aux changements rapides du marché et accéder à des marchés étrangers. -VNA