Hanoï, 23 avril (VNA) - Le ministère des Transports a exigé que l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV) réalise des études pour proposer des moyens d'agrandir l'aéroport international de Phu Quoc dans la province de Kien Giang (Sud), selon le plan prévu à augmenter la capacité du terminal pour desservir 10 millions de passagers par an d'ici 2030.

Aéroport international de Phu Quoc dans la province de Kien Giang (Sud). Photo : VNA

Dans une note envoyée à l'AACV, le ministère a exhorté à réexaminer la qualité des demandes d'infrastructures et de transport, ainsi qu'à connaître les modèles d'investissement en fonction de la réglementation en vigueur.Une telle proposition du ministère des Transports a été rendue publique après les instructions du Premier ministre émises lors d'une réunion récente avec les autorités de Kien Giang, au cours de laquelle le chef du gouvernement a confié au ministère la tâche de coordonner avec les autres organes concernés pour rechercher les investissements correspondants, afin de favoriser le développement socio-économique local.Selon l'AACV, six compagnies aériennes nationales et 10 étrangères sont actuellement enregistrées comme exploitant des liaisons régulières vers ou depuis l'aéroport international de Phu Quoc. Le volume de transport de passagers en 2019 par ce terminal s'est élevé à 3,7 millions et est passé à 1,6 million en 2021.- VNA