Les habitants visitent la foire aux fleurs du printemps 2022 à Novaland Gallery. Photo: CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Alors que la nouvelle année lunaire approche, Hô Chi Minh-Ville redevient une "zone verte" sûre. Une nouvelle qui rend l'atmosphère des préparatifs du Nouvel An lunaire plus excitante.



Rue "Ông dô"



La rue "Ông Dô" (calligraphes) et la rue des abricots jaunes du Palais culturel du travail (3e arrondissement), attirent une fois de plus une foule de visiteurs avec près de 50 stands répartis en différentes sections telles que la calligraphie, le souvenir, la gastronomie et la photographie.



Le premier jour d'ouverture a accueilli de nombreux invités qui sont venus s'amuser. Il existe également un service de location d’ao dài à 100.000 dôngs pour une durée de deux heures incitant les visiteurs à prendre des photos.



Entrecoupée par la rue des abricots, la rue "Ông Dô" dispose cette année d'un système de mini scène afin que les touristes s’y rendant en groupe puissent facilement prendre des photos.



La rue "Ông Dô" accueillera les visiteurs jusqu'au 31 janvier à midi, mais maintiendront les espaces photographiques jusqu'au 5 janvier 2022.



Foire des fleurs du printemps 2022 à Novaland Gallery

Un calligraphe au Palais culturel du travail (3e arrondissement), Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Dans la soirée du 8 janvier, la Foire des fleurs du printemps 2022 à Novaland Gallery (2 Bis Nguyên Thi Minh Khai, 1er arrondissement) a officiellement ouvert ses portes aux visiteurs et résidents.



On peut dire qu’il s’agit d’un des premiers endroits à Hô Chi Minh-Ville à organiser une Foire aux fleurs du printemps cette année, offrant ainsi aux gens une diversité de divertissement après une longue période de distanciation sociale tout en créant joie et enthousiasme pour cette nouvelle année.



En se rendant à la Foire aux fleurs de Novaland Gallery, les gens seront non seulement submergés par l'échelle monumentale des expositions, mais aussi par l'investissement professionnel ainsi que les nombreux espaces mettant en avant les valeurs traditionnelles et expériences d’antan comme contemporaines du Têt.

Les gens emballent et cuisinent eux-mêmes le banh chung. Photo: CVN





L'essence du Têt traditionnel des trois régions est enveloppée dans l'espace de la foire, apportant un avant-goût du Têt qui approche à grands pas.



Les fleurs et les plantes ornementales comme les abricotiers, pêchers, pamplemoussiers, les chrysanthèmes framboise, tournesol ou encore poinsettia... ont toutes une signification particulière et sont prises en photo par de nombreux passants.



De petites scénettes de ponts de bambou ou de bateaux fleuris... sont également recréées, contribuant à ajouter à l’ambiance printanière. En se rendant sur place, les visiteurs pourront également découvrir de nombreux jeux folkloriques…



En particulier, les visiteurs pourront emballer et cuisiner eux-mêmes le banh chung avec le soutien et les conseils d'artisans qualifiés. Après emballage, le gâteau sera cuit et dégusté sur place. Il s’agit d’une différence intéressante par rapport aux précédentes foires aux fleurs printanières.-CVN/VNA